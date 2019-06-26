Катера пограничной службы РФ следили за учениями ВМС Украины в Азовском море. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС.

"Выполнили задание боевой подготовки вместе с силами Государственной пограничной службы Украины. Отработали режим совместной стрельбы по морской цели, оказывали катерУ, потерявшему ход, помощь. Кроме того, проводили задержание судна и силовой захват судна-нарушителя в акватории Азовского моря", - рассказал командир бронекатера "Лубны" капитан-лейтенант Иван Долгих.

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Артиллерийские стрельбы происходят почти каждую неделю, поэтому все элементы хорошо отработаны.

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Катера пограничной службы РФ постоянно сопровождали наших моряков, но не мешали.