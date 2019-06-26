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26.06.19 20:31

Катера пограничной службы РФ следили за учениями ВМС Украины в Азовском море. ФОТОрепортаж

Сегодня катера ВМС Украины выходили в акваторию Азовского моря и отрабатывали упражнения согласно плану боевой подготовки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС.

Катера пограничной службы РФ следили за учениями ВМС Украины в Азовском море 01

"Выполнили задание боевой подготовки вместе с силами Государственной пограничной службы Украины. Отработали режим совместной стрельбы по морской цели, оказывали катерУ, потерявшему ход, помощь. Кроме того, проводили задержание судна и силовой захват судна-нарушителя в акватории Азовского моря", - рассказал командир бронекатера "Лубны" капитан-лейтенант Иван Долгих.

Катера пограничной службы РФ следили за учениями ВМС Украины в Азовском море 02

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Катера пограничной службы РФ следили за учениями ВМС Украины в Азовском море 03
Катера пограничной службы РФ следили за учениями ВМС Украины в Азовском море 04

Артиллерийские стрельбы происходят почти каждую неделю, поэтому все элементы хорошо отработаны.

Катера пограничной службы РФ следили за учениями ВМС Украины в Азовском море 05

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Катера пограничной службы РФ следили за учениями ВМС Украины в Азовском море 06

Катера пограничной службы РФ постоянно сопровождали наших моряков, но не мешали.

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