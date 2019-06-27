Сотрудники Одесской СБУ разоблачили интернет-агитатора. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что мужчина регулярно публиковал на своих страницах в соцсетях материалы с призывами изменить государственную границу и разрушить территориальную целостность Украины. Он также популяризировал деятельность террористических организаций "Д/ЛНР".

Информацию подозреваемый брал из пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов боевиков.

Во время обыска у него изъяли компьютер и другие вещественные доказательства, подтверждающие его незаконную деятельность.

По факту посягательства на территориальную целостность страны открыли уголовное производство (ч.1 ст. 110 УКУ). Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одесситка через запрещенные соцсети популяризировала террористические организации "Д/ЛНР", - СБУ