На стоянке под Киевом дотла сгорели автобусы, которые бесплатно перевозили льготников, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

Возгорание автобусов произошло в селе Бышев около 1:00 ночи. На месте происшествия работали спасатели, работники Макаровского отделения полиции. В результате пожара огнем были уничтожены три автобуса. Из людей никто не пострадал.

Установлено, что неизвестный путем свободного доступа проник на территорию сельскохозяйственного обслуживающего кооператива, где поджег автотранспорт.

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Транспортные средства были неприбыльные, коммерческой составляющей в их поездках не было.

Так, два автобуса "Богдан" находятся в аренде благотворительного фонда и осуществляли бесплатную перевозку льготных категорий населения на территории Макаровщины и столицы за последние 6 лет.