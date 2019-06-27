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27.06.19 13:17

На стоянке под Киевом дотла сгорели автобусы, которые бесплатно перевозили льготников, - полиция. ФОТОрепортаж

Полиция расследует факт поджога маршрутных автобусов в Макаровском районе в Киевской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

Возгорание автобусов произошло в селе Бышев около 1:00 ночи. На месте происшествия работали спасатели, работники Макаровского отделения полиции. В результате пожара огнем были уничтожены три автобуса. Из людей никто не пострадал.

На стоянке под Киевом дотла сгорели автобусы, которые бесплатно перевозили льготников, - полиция 01

Установлено, что неизвестный путем свободного доступа проник на территорию сельскохозяйственного обслуживающего кооператива, где поджег автотранспорт.

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Транспортные средства были неприбыльные, коммерческой составляющей в их поездках не было.

На стоянке под Киевом дотла сгорели автобусы, которые бесплатно перевозили льготников, - полиция 02

Так, два автобуса "Богдан" находятся в аренде благотворительного фонда и осуществляли бесплатную перевозку льготных категорий населения на территории Макаровщины и столицы за последние 6 лет. 

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