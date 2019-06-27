Самый советский суд в мире, новая работа для Гройсмана, "шахматист" Гриценко. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Хуже не будет
Читайте на "Цензор.НЕТ": Певец Иво Бобул баллотируется в Раду по списку партии "Патриот"
Новая внешняя политика
Читайте на "Цензор.НЕТ": Первое дипломатическое поражение президента Зеленского
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о решении ПАСЕ: Разочарован... Жаль, что наши европейские партнеры не услышали нас
Где-то в Виннице... после выборов
Конем ходи!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Гриценко помог Зеленскому победить Путина в телерекламе - официальный ролик "Громпозиции". ВИДЕО
Анатолий Гриценко поможет...
Украинский суд — самый советский суд в мире!!!
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Який на##й московський", - националисты начали акцию против решения суда о переименовании проспекта Бандеры. ФОТО
Под чутким руководством...
Смотрите, кто пришел!
Больше фотошопов смотрите здесь