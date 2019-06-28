Прохожие нашли чемодан с телом ребенка в Черновцах, - полиция. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщает полиция Черновицкой области, передает Цензор.НЕТ.

"27 июня в 21:00 на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что на окраине Черновцов прохожие обнаружили сумку с телом мертвого ребенка", - говорится в сообщении.

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Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили тело мертвого мальчика в возрасте примерно до трех лет.

Сейчас стражи порядка устанавливают обстоятельства происшествия.

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По данному факту следователи Садгорского отделения полиции начали уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.