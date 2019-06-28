Это попытка обогатиться во время госзакупок, - Труба о деле по закупкам имущества для ВСУ. ФОТОрепортаж

Как сообщили в пресс-службе ГБР, действия чиновников Минобороны нанесли государству ущерб на сумму около 100 миллионов гривен, передает Цензор.НЕТ.

Так, были закуплены 20 тысяч бронежилетов, некоторые из которых простреливаются, 100 тысяч комплектов военной формы, которые не соответствуют техническим требованиям, и 300 палаток, которые не могут быть использованы по назначению.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБР проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн, - Труба. ВИДЕО(обновлено)

Сейчас выясняется причастность к таким закупкам одного из руководителей Министерства обороны Украины, а также руководителей департаментов и управлений министерства.

"Это не только попытка обогатиться во время государственных закупок. Люди, которые отвечают за оборону нашего государства, поставили под угрозу жизни наших военных, и это – гораздо страшнее, чем потеря бюджетных средств. Наша задача – делать армию сильной. Разоблачения таких преступлений должно быть завершено привлечением виновных к ответственности. Такое не должно повторяться", – выступил с заявлением глава ГБР Роман Труба.















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26 июня, "Европейская Солидарность" заявила про обыски у кандидата Бирюкова. Отметим, что ранее Бирюков был помощником министра обороны по вопросам вещевого обеспечения ВСУ. Глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии.