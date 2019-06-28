Ремонт моста в Станице Луганской займет до трех месяцев, - Кучма. ФОТОрепортаж

Украинские военнослужащие отошли на 500 метров, незаконные вооруженные формирования — на 1,5 километра. На месте события разбирают бетонные блоки, которые служили укрытием для военных, соощает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.



За процессом проследил второй президент, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

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После окончательного разведения сил будет отремонтирован мост через Северский Донец. Международный комитет Красного Креста выделил 60 миллионов евро на ремонт.



Как сообщил Кучма, при условии соблюдения перемирия, ремонт моста может занять 1,5 — 3 месяца.