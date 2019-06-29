Наемники РФ обстреляли жилой сектор в Золотом-4 на Луганщине, - штаб. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook.

По факту обстрела населенного пункта Золотое-4, мобильной группой украинской стороны СЦКК осуществлена фотофиксация.

В результате разрыва гранаты разрушена крыша и повреждены окна, фронтон стены и забор жилого дома.

На дороге рядом со зданием военные зафиксировали воронку. По их оценке она образовалась в результате разрыва еще одной гранаты.

Российско-оккупационные войска в очередной раз продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и дерзкое отношение к мирному населению.

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