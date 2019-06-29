Высокоскоростной десантный корабль США USNS Yuma впервые прибудет в Одессу. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинский милитарный портал.

"В Одессу для участия в международных учениях Sea Breeze 2019 идет высокоскоростной десантный корабль США USNS Yuma (T-EPF-8) Вчера он вместе с американским ракетным эсминцем USS Carney (DDG-64) прошел Босфор", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это второй в истории заход корабля такого типа в акваторию Черного моря. Первый состоялся в августе 2018-го года, тогда USNS "Carson City" (T-EPF-7) прибыл в Румынию для участия в учениях.

Суда типа JHSV являются многоцелевыми, предназначенными для работы в мелководных портах и ​​фарватерах. Могут осуществлять гуманитарные миссии, переброски войск, грузов и военной техники. Способны размещать на своем борту пехотный батальон или другие подразделения среднего размера со штатной техникой, включая танки M-1 Abrams.

.@MSCSealift Spearhead class fast expedition transport ship USNS Yuma T-EPF-8 transited Bosphorus towards the Black Sea en route to Odessa #Ukraine to participate in @ExSeaBreeze pic.twitter.com/IXEKH7wEMh — Yörük Işık (@YorukIsik) 28 июня 2019 г.

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Основные технические характеристики:

Водоизмещение: 1515 тонн

Длина: 103 метра

Ширина: 28,5 метров

Осадка: 3,83 метра

Скорость: 43 узлы

Дальность плавания: 1200 миль на скорости 35 узлов

Экипаж 41 человек (в мирное время 22 человека)

Грузоподъемность: 635 тонн

Десант 312 бойцов

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