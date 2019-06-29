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29.06.19 18:34

Крупнейшая в истории Украины партия контрабандных сигарет, стоимостью 70 млн грн, изъята на Закарпатье, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ перекрыли канал контрабанды сигарет в страны Европейского Союза.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организованная группа лиц, связанная с международными преступными группировками, наладила поставки в Украину из других стран сигарет известных мировых брендов вне таможенного контроля без уплаты соответствующих обязательных платежей. В дальнейшем дельцы планировали транспортировать продукцию в страны Евросоюза через государственную границу в Закарпатской области, часть реализовать на "черном" рынке в нашей стране.

Крупнейшая в истории Украины партия контрабандных сигарет, стоимостью 70 млн грн, изъята на Закарпатье, - СБУ 01

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Крупнейшая в истории Украины партия контрабандных сигарет, стоимостью 70 млн грн, изъята на Закарпатье, - СБУ 02

Во время проведения обысков на нелегальной "оптовой базе" в приграничном районе Закарпатья, которая использовалась контрабандистами для накопления товара и формирование грузов, правоохранители изъяли более 10 тысяч коробов сигарет различных марок и производителей без марок акцизного налога и без соответствующих документов. Ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет около 70 миллионов гривен. Кроме того обнаружено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

Крупнейшая в истории Украины партия контрабандных сигарет, стоимостью 70 млн грн, изъята на Закарпатье, - СБУ 03
Крупнейшая в истории Украины партия контрабандных сигарет, стоимостью 70 млн грн, изъята на Закарпатье, - СБУ 04

Это самая крупная партия контрабандных сигарет, изъятых СБУ за всю историю независимости Украины.

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Крупнейшая в истории Украины партия контрабандных сигарет, стоимостью 70 млн грн, изъята на Закарпатье, - СБУ 05
Крупнейшая в истории Украины партия контрабандных сигарет, стоимостью 70 млн грн, изъята на Закарпатье, - СБУ 06
Крупнейшая в истории Украины партия контрабандных сигарет, стоимостью 70 млн грн, изъята на Закарпатье, - СБУ 07

Продолжаются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 204 и ч. 1 ст. 364 УК Украины для выявления коррупционных связей между организаторами контрабандного канала и должностными лицами контролирующих органов на государственной границе.

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