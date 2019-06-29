Враг подорвал установку разминирования на окраинах Марьинки, - 24-я ОМБр. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 24-й ОМБр, специалисты-саперы установили, что противник применил УР-83П (установка разминирования). Идентифицировать ее удалось благодаря двигателю.

"УР-83П - это установка разминирования, предназначенная для проделывания проходов в противотанковых минных полях взрывным способом. В данном случае враг использовал ее не по инженерному назначению, а для огневого поражения позиций наших армейцев, правда совсем неэффективно.

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Для того чтобы заряд пролетел дальше, террористы не присоединили тормозные канаты, которые идут в комплекте и позволяют локализовать зону взрыва, полностью игнорируя присутствие местного населения, которое находится позади позиций военных", - подчеркивается в сообщении.

Как установили разведчики, запуск осуществлялся с жилых улиц временно оккупированной Александровки.

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