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29.06.19 22:56

Почти 3 тысячи участников и полтонны красок, - в Днепре провели Kolir Fest. ФОТОрепортаж

Уже третий раз на Фестивальном причале в Днепре организовали масштабный праздник - Kolir Fest. В битве красками холи, приуроченной ко Дню молодежи, приняли участие около 3 тысяч горожан, которые высыпали друг на друга полтонны гипоаллергенной краски разных цветов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили организаторы.

"Идея проводить День молодежи так ярко и красочно принадлежит самой же молодежи. Поэтому город и организовал этот праздник красок. Днепрянам такой формат развлечений пришелся по душе. Эти яркие цвета символизируют молодежный задор, энергию, хорошее настроение", - сказала начальник управления молодежи, внешкольного образования и национально-патриотического воспитания Департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Дарья Белая.

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"Ощущения просто фантастические, эмоции зашкаливают. Необычное событие, которое запомнится на всю жизнь. Как отстирать вещи - не переживаю, это не главное", - рассказала днепрянка Наталья.

"Осыпали друг друга красками с ног до головы. Крутое, зажигательное, ритмическое событие! В воздухе такие яркие краски. Драйвовые ощущения!" - поделились участницы "битвы", подружки Вероника и Мирослава.

Почти 3 тысячи участников и полтонны красок, - в Днепре провели Kolir Fest 01
Почти 3 тысячи участников и полтонны красок, - в Днепре провели Kolir Fest 02
Почти 3 тысячи участников и полтонны красок, - в Днепре провели Kolir Fest 03
Почти 3 тысячи участников и полтонны красок, - в Днепре провели Kolir Fest 04

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Почти 3 тысячи участников и полтонны красок, - в Днепре провели Kolir Fest 05
Почти 3 тысячи участников и полтонны красок, - в Днепре провели Kolir Fest 06
Почти 3 тысячи участников и полтонны красок, - в Днепре провели Kolir Fest 07
Почти 3 тысячи участников и полтонны красок, - в Днепре провели Kolir Fest 08
Почти 3 тысячи участников и полтонны красок, - в Днепре провели Kolir Fest 09
Фото: Dmitry Rozmeriza

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