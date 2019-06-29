Почти 3 тысячи участников и полтонны красок, - в Днепре провели Kolir Fest. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили организаторы.

"Идея проводить День молодежи так ярко и красочно принадлежит самой же молодежи. Поэтому город и организовал этот праздник красок. Днепрянам такой формат развлечений пришелся по душе. Эти яркие цвета символизируют молодежный задор, энергию, хорошее настроение", - сказала начальник управления молодежи, внешкольного образования и национально-патриотического воспитания Департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Дарья Белая.

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"Ощущения просто фантастические, эмоции зашкаливают. Необычное событие, которое запомнится на всю жизнь. Как отстирать вещи - не переживаю, это не главное", - рассказала днепрянка Наталья.

"Осыпали друг друга красками с ног до головы. Крутое, зажигательное, ритмическое событие! В воздухе такие яркие краски. Драйвовые ощущения!" - поделились участницы "битвы", подружки Вероника и Мирослава.









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Фото: Dmitry Rozmeriza

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