Инструкторы корпуса морской пехоты США провели показательное занятие по тактической медицине для украинских коллег. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
В занятии приняли участие военнослужащие отдельного батальона морской пехоты ВМС ВС Украины, которые примут участие в учениях.
Наши морпехи отработали порядок действий в процессе эвакуации раненых с поля боя в так называемой "красной" зоне.
Украинские военные вместе с американскими коллегами учились правильно оказывать помощь, находясь под огнем противника. Основное внимание иностранные инструкторы уделяли остановке кровотечения и скорейшему перемещению раненых в безопасное место.