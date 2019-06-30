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30.06.19 16:16

Инструкторы корпуса морской пехоты США провели показательное занятие по тактической медицине для украинских коллег. ФОТОрепортаж

В рамках подготовки к международным учениям "Си Бриз - 2019" инструкторы корпуса морской пехоты США провели показательное занятие по тактической медицины на полигоне под Одессой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Инструкторы корпуса морской пехоты США провели показательное занятие по тактической медицине для украинских коллег 01

В занятии приняли участие военнослужащие отдельного батальона морской пехоты ВМС ВС Украины, которые примут участие в учениях.

Инструкторы корпуса морской пехоты США провели показательное занятие по тактической медицине для украинских коллег 02

Наши морпехи отработали порядок действий в процессе эвакуации раненых с поля боя в так называемой "красной" зоне.

Инструкторы корпуса морской пехоты США провели показательное занятие по тактической медицине для украинских коллег 03

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Инструкторы корпуса морской пехоты США провели показательное занятие по тактической медицине для украинских коллег 04
Инструкторы корпуса морской пехоты США провели показательное занятие по тактической медицине для украинских коллег 05

Украинские военные вместе с американскими коллегами учились правильно оказывать помощь, находясь под огнем противника. Основное внимание иностранные инструкторы уделяли остановке кровотечения и скорейшему перемещению раненых в безопасное место.

Инструкторы корпуса морской пехоты США провели показательное занятие по тактической медицине для украинских коллег 06

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Инструкторы корпуса морской пехоты США провели показательное занятие по тактической медицине для украинских коллег 07

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