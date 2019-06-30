18-летний закарпатец упал в реку на мотоцикле и погиб, - полиция. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Закарпатской области, 30 июня с интервалом около 10 минут в Раховском районе произошло два ДТП с участием мотоциклистов с трагическими последствиями.

Около 03:50 в Раховское отделение полиции поступило сообщение из села Черная Тиса. Очевидцы сообщили о ДТП с участием мотоциклиста.

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Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа обнаружила в реке Довжана тело 18-летнего местного жителя и мотоцикл.

По предварительной информации, молодой человек двигался ночью на значительной скорости по дороге на своем мотоцикле марки Gеоn (транспортное средство не зарегистрировано), на мосту не справился с управлением и слетел в реку. Несмотря на то, что на мотоциклисте был защитный шлем, от полученных в результате падения в реку травм он погиб на месте происшествия. Очевидцы трагедии вытащили юношу из реки на берег, но тот уже не подавал признаков жизни.

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По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Обстоятельства смертельной ДТП выясняют следователи.

Той же ночью, буквально через десять минут, на Раховщине случилось еще одно аналогичное ДТП. В поселке Ясиня около 4 часов ночи 26-летний житель села Лазещина, управляя незарегистрированным скутером марки Hоndа Duо, не справился с управлением и въехал в дерево. Водитель был без защитного шлема и получил тяжелые травмы. Пострадавший находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.

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По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Обстоятельства ДТП выясняются.