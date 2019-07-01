Sea Breeze: В Одессу прибыли корветы из Румынии и эсминец из США. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает "Думская", передает Цензор.НЕТ.

"Быстроходный транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma освободил место эсминцу на причале 1-К и, отшвартовавшись, ушел на большой скорости в открытое море", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что первым к порту подошел румынский корвет Lastunul (бортовой 190), его пришвартовали в Практической гавани. Затем на горизонте появился еще один румынский корвет - Contraamiral Eustaciu Sebastian (бортовой 264).

Однако ему пришлось пропустить в очереди на швартовку американский ракетный эсминец Carney, который, хотя и подошел чуть позже, имел приоритет в постановке к стенке.











Также ожидается приход в Одессу одного из турецких фрегатов.