Двух следователей из Мелитополя подозревают в вымогательстве $10 тысяч у предпринимательницы за закрытие сфабрикованного дела, - ГБР. ФОТОрепортаж

По предварительной информации, сотрудники Мелитопольского отдела полиции требовали эту сумму за закрытие уголовного производства, "которое было открыто с целью побуждения заявителя к выполнению гражданско-правовых обязательств", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГБР.

"Таким образом, - отмечается в сообщении, - осуществлялось давление на предпринимательницу и ее бизнес. Неправомерную выгоду следователи получили двумя частями в гривневом эквиваленте - 75 тысяч и 150 тысяч гривен соответственно. После получения последней части неправомерной выгоды правоохранителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины".

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Полицейским сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.







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