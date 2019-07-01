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01.07.19 15:40

Двух следователей из Мелитополя подозревают в вымогательстве $10 тысяч у предпринимательницы за закрытие сфабрикованного дела, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали двух полицейских из Мелитополя при получении 10 тысяч долларов от предпринимательницы из Харькова.

По предварительной информации, сотрудники Мелитопольского отдела полиции требовали эту сумму за закрытие уголовного производства, "которое было открыто с целью побуждения заявителя к выполнению гражданско-правовых обязательств", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГБР.

"Таким образом, - отмечается в сообщении, - осуществлялось давление на предпринимательницу и ее бизнес. Неправомерную выгоду следователи получили двумя частями в гривневом эквиваленте - 75 тысяч и 150 тысяч гривен соответственно. После получения последней части неправомерной выгоды правоохранителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины".

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Полицейским сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Двух следователей из Мелитополя подозревают в вымогательстве $10 тысяч у предпринимательницы за закрытие сфабрикованного дела, - ГБР 01
Двух следователей из Мелитополя подозревают в вымогательстве $10 тысяч у предпринимательницы за закрытие сфабрикованного дела, - ГБР 02
Двух следователей из Мелитополя подозревают в вымогательстве $10 тысяч у предпринимательницы за закрытие сфабрикованного дела, - ГБР 03

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Двух следователей из Мелитополя подозревают в вымогательстве $10 тысяч у предпринимательницы за закрытие сфабрикованного дела, - ГБР 04
Двух следователей из Мелитополя подозревают в вымогательстве $10 тысяч у предпринимательницы за закрытие сфабрикованного дела, - ГБР 05
Двух следователей из Мелитополя подозревают в вымогательстве $10 тысяч у предпринимательницы за закрытие сфабрикованного дела, - ГБР 06
Двух следователей из Мелитополя подозревают в вымогательстве $10 тысяч у предпринимательницы за закрытие сфабрикованного дела, - ГБР 07

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