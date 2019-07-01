Цензор.НЕТ

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01.07.19 16:03

В результате обстрела санитарного автомобиля под Водяным погибла военный медик Ирина Шевченко. ФОТО

В результате обстрела санитарного автомобиля наемниками РФ под Водяным от полученных ранений в больнице умерла военный медик Ирина Шевченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, сегодня ранее штаб ООС сообщил об обстреле санитарного автомобиля под Водяным, в результате чего один военнослужащий погиб на месте, а двое были ранены. Позже стало известно, что в больнице от полученных ранений умер военный медик

Пользователи в Facebook сообщают, что погибла военный медик Ирина Шевченко. У нее на странице друзья и близкие выражают свои соболезнования. 

В результате обстрела санитарного автомобиля под Водяным погибла военный медик Ирина Шевченко 01
В результате обстрела санитарного автомобиля под Водяным погибла военный медик Ирина Шевченко 02
В результате обстрела санитарного автомобиля под Водяным погибла военный медик Ирина Шевченко 03

Ровно два года назад, в июле 2017 года, журналист Цензор.НЕТ Виолетта Киртока в Широкино брала интервью у Ирины Шевченко: Старший матрос Ирина Шевченко: "Я про себя молюсь: "Господи, не ради себя прошу, а пацана довезти". И только тыр - и вынесло нас"

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