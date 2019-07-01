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01.07.19 16:15

Суд обязал ЦИК убрать из бюллетеней информацию о принадлежности "кандидатов-клонов" к партии "Слуга народа". ДОКУМЕНТ

Шестой апелляционный суд Киева частично удовлетворил иск партии "Слуга народа".

Решение опубликовали на фейсбук-странице политсилы, информирует Цензор.НЕТ.

Суд обязал ЦИК убрать из бюллетеней информацию о принадлежности кандидатов-клонов к партии Слуга народа 01

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Суд обязал ЦИК убрать из бюллетеней информацию о принадлежности кандидатов-клонов к партии Слуга народа 02
Суд обязал ЦИК убрать из бюллетеней информацию о принадлежности кандидатов-клонов к партии Слуга народа 03

"Признать противоправной бездеятельность Центральной избирательной комиссии относительно невнесения изменений в постановления о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины относительно указания сведений об их партийности, а именно исключения сведений о членстве в политической партии "Слуга народа", - говорится в решении суда.

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Также в решении суда говорится что ЦИК должен внести изменения и отметить, что ряд так называемых "кандидатов-клонов" - беспартийные.

Напомним, партия "Слуга народа" подала иск к Центральной избирательной комиссии с требованием указать в избирательных бюллетенях информацию о беспартийности "кандидатов-клонов", которые солгали о своей принадлежности к партии. В иске указаны девять таких кандидатов.

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