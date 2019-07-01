Суд обязал ЦИК убрать из бюллетеней информацию о принадлежности "кандидатов-клонов" к партии "Слуга народа". ДОКУМЕНТ

Решение опубликовали на фейсбук-странице политсилы, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" проверит информацию об израильском гражданстве кандидата по 169-му округу Куницкого, - Разумков





"Признать противоправной бездеятельность Центральной избирательной комиссии относительно невнесения изменений в постановления о регистрации кандидатов в народные депутаты Украины относительно указания сведений об их партийности, а именно исключения сведений о членстве в политической партии "Слуга народа", - говорится в решении суда.

Также читайте: Не думаю, что сегодня стоит рассуждать об этом, кто с кем и когда, - Разумков о возможной коалиции с "ОП-За життя"

Также в решении суда говорится что ЦИК должен внести изменения и отметить, что ряд так называемых "кандидатов-клонов" - беспартийные.

Напомним, партия "Слуга народа" подала иск к Центральной избирательной комиссии с требованием указать в избирательных бюллетенях информацию о беспартийности "кандидатов-клонов", которые солгали о своей принадлежности к партии. В иске указаны девять таких кандидатов.