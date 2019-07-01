На Волыни налоговиками изъята партия бытовой техники известных брендов, незаконно ввезенная в Украину. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операций "Рубеж", "Сеть", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч.1, 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, организовавших ввоз в Украину из стран ЕС бытовой техники известных торговых марок мелкими партиями.

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Ввозимую без уплаты налоговых и таможенных платежей технику накапливали и хранили в складских помещениях

одного из приграничных городов области и реализовывали конечным потребителям, в т.ч. через интернет за наличные, без отражения указанных операций в бухгалтерском и налоговом учете и, соответственно, без уплаты налогов.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъята и передана на ответственное хранение бытовая техника известных мировых брендов ориентировочной стоимостью около 1 млн грн, черновая бухгалтерия и штампы торговых заведений Республики Польша.

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В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на указанные ТМЦ. Продлжается следствие.