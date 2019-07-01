Аэропорт Каира стал 50-м, где название Kiev поменяли на Kyiv. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу CorrectUA, аэропорт Каира - второй по загруженности в Африке - теперь использует написание Kyiv для обозначения столицы Украины.

Уточняется, что это 50-й международным аэропортом, который поддерживает инициативу МИД Украины.

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Напомним, в октябре 2018 года МИД Украины и Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine организовали онлайн-кампанию #CorrectUA, которая предполагает обращение к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.

В частности, изменили написание аэропорты Таллинна, Варшавы и Будапешта. Также Совет США по географическим названиям изменил Kiev на Kyiv в своих базах.

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