Почетное Генконсульство Украины открыли в венгерском Сегеде. ФОТОрепортаж

Об этом сообщила посол Украины в Будапеште Любовь Непоп, передает Цензор.НЕТ.

"Торжественно открыли почетное Генеральное консульство Украины в Сегеде. Вручила консульский патент почетному генеральному консулу Шандору Ровту, который с 2008 года работал как почетный консул Украины в Сегеде и уже успел в этой функции сделать многое для развития украинско-венгерских контактов", - рассказала посол Непоп.

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По ее словам, вскоре при финансовой помощи Ровта и венгерского мецената Иначи реабилитацию в Венгрии пройдут участники АТО / ООС в рамках программы "Согрей душу".









