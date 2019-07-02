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02.07.19 09:32

Взрыв на детской площадке на Днепропетровщине: в реанимации двое детей, еще двоим - проводят операцию. ФОТОрепортаж

Два ребенка, пострадавших в результате взрыва неизвестного предмета на детской площадке под Днепром, находятся в реанимационном отделении Днепропетровской областной детской больницы. Внимание, новость содержит кадры медицинского характера, не рекомендованные к просмотру детям, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом сообщил заведующий приемного отделения медучреждения Игорь Майденко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У всех детей осколочные ранения. Пострадали пятеро детей. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сейчас идет оперативное лечение и они находятся в реанимации. Состояние остальных детей расценивается как травмы средней степени тяжести", - отметил Майденко.

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Как сообщил председатель Днепропетровского облсовета Глеб Пригунов, ночью детям проводили оперативные вмешательства, удаляли осколки.

"Ситуация сложная. Но под контролем. Двое детей тяжелые, одному 5 лет, второму - 16. Сделали переливание крови, операции будут продолжаться еще несколько часов. Мобилизованные все необходимые средства! Хирурги, заведующие отделений травматологии и хирургии, главный врач - все на работе, в операционных", - отметил Пригунов.

"Дети, которые вчера пострадали от взрыва, все живы. Двух тяжелых ночью прооперировали. 16-летний парень все еще на искусственной вентиляции легких, но врачи говорят, что стабильный. 5-летний малый - в сознании. Еще двух сейчас начали оперировать. В детской больнице все необходимое для помощи есть!" - добавил позже он.

В то же время в селе Пашена Балка сложным пациентам собирают деньги на лечение и восстановление здоровья.

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По предварительному заключению взрывотехников, которые проводили осмотр места происшествия, взорвалась граната для подствольного гранатомета ВОГ-25п, больше о расследовании от правоохранительных органов обещают позже.

Как сообщалось 1 июля около 20:00 на детской площадке в с.Пашена Балка Днепровского района произошел взрыв неустановленного предмета, ранения получили 6 детей в возрасте от 4-х до 16 лет.

Взрыв на детской площадке на Днепропетровщине: в реанимации двое детей, еще двоим - проводят операцию 01
Взрыв на детской площадке на Днепропетровщине: в реанимации двое детей, еще двоим - проводят операцию 02
Взрыв на детской площадке на Днепропетровщине: в реанимации двое детей, еще двоим - проводят операцию 03
Взрыв на детской площадке на Днепропетровщине: в реанимации двое детей, еще двоим - проводят операцию 04
Взрыв на детской площадке на Днепропетровщине: в реанимации двое детей, еще двоим - проводят операцию 05
Взрыв на детской площадке на Днепропетровщине: в реанимации двое детей, еще двоим - проводят операцию 06
Взрыв на детской площадке на Днепропетровщине: в реанимации двое детей, еще двоим - проводят операцию 07
Взрыв на детской площадке на Днепропетровщине: в реанимации двое детей, еще двоим - проводят операцию 08
Взрыв на детской площадке на Днепропетровщине: в реанимации двое детей, еще двоим - проводят операцию 09
Взрыв на детской площадке на Днепропетровщине: в реанимации двое детей, еще двоим - проводят операцию 10
Взрыв на детской площадке на Днепропетровщине: в реанимации двое детей, еще двоим - проводят операцию 11
Взрыв на детской площадке на Днепропетровщине: в реанимации двое детей, еще двоим - проводят операцию 12
Взрыв на детской площадке на Днепропетровщине: в реанимации двое детей, еще двоим - проводят операцию 13

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