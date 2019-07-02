Взрыв на детской площадке на Днепропетровщине: в реанимации двое детей, еще двоим - проводят операцию. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил заведующий приемного отделения медучреждения Игорь Майденко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У всех детей осколочные ранения. Пострадали пятеро детей. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сейчас идет оперативное лечение и они находятся в реанимации. Состояние остальных детей расценивается как травмы средней степени тяжести", - отметил Майденко.

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Как сообщил председатель Днепропетровского облсовета Глеб Пригунов, ночью детям проводили оперативные вмешательства, удаляли осколки.

"Ситуация сложная. Но под контролем. Двое детей тяжелые, одному 5 лет, второму - 16. Сделали переливание крови, операции будут продолжаться еще несколько часов. Мобилизованные все необходимые средства! Хирурги, заведующие отделений травматологии и хирургии, главный врач - все на работе, в операционных", - отметил Пригунов.

"Дети, которые вчера пострадали от взрыва, все живы. Двух тяжелых ночью прооперировали. 16-летний парень все еще на искусственной вентиляции легких, но врачи говорят, что стабильный. 5-летний малый - в сознании. Еще двух сейчас начали оперировать. В детской больнице все необходимое для помощи есть!" - добавил позже он.

В то же время в селе Пашена Балка сложным пациентам собирают деньги на лечение и восстановление здоровья.

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По предварительному заключению взрывотехников, которые проводили осмотр места происшествия, взорвалась граната для подствольного гранатомета ВОГ-25п, больше о расследовании от правоохранительных органов обещают позже.

Как сообщалось 1 июля около 20:00 на детской площадке в с.Пашена Балка Днепровского района произошел взрыв неустановленного предмета, ранения получили 6 детей в возрасте от 4-х до 16 лет.

























