Конвертационный центр с оборотом около 120 млн грн ликвидирован в Полтавской области. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Полтавской и других областей Украины незаконные услуги по конвертации безналичных средств в наличность и безосновательному формированию налогового кредита по НДС.

Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали ряд подконтрольных предприятий, на счета которых предприятия - выгодоприобретатели перечисляли средства якобы за выполнение работ, оказание услуг или за поставки ТМЦ.

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Полученную впоследствии наличность организаторы преступной деятельности передавали заказчикам конвертации, за исключением 11% от суммы перечисленных средств, которые служили наградой за незаконные услуги.

Таким образом в течение 2018 - 2019 годов было проконвертировано около 120 млн грн..

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных, жилых, складских и производственных помещениях и транспортных средствах фигурантов, изъяты печати подконтрольных СХД, документы их финансово-хозяйственной деятельности, черновые записи, компьютерную технику, электронные носители информации и мобильные телефоны.

Кроме того, на основании постановлений суда наложен арест на 615 тыс. грн, находящихся на расчетных счетах предприятий, причастных к незаконной деятельности, и на 315,4 тыс. грн лимита суммы НДС на счетах компаний-фигурантов в СЕА НДС.









Следственные действия продолжаются.