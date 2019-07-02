В штабе ОС показали последствия обстрела террористами Авдеевки из 120-мм минометов 30 июня. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, оба обстрела были осуществлены в период с 17:30 до 17:50. В результате первого обстрела наблюдательная группа "Авдеевка" украинской стороны СЦКК, при осуществлении фотофиксации установила, что огонь противник вел с направления населенного пункта Каштановое.

Отмечается, что от разрыва мин в двух домах по адресу Нахимова 1 и 3, повреждены окна и металлическая ограда. Во время второго обстрела на этой же улице мина попала в крышу дома номер 13.

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"К счастью, обошлось без жертв, но враг оставил многочисленные убытки хозяевам дома. Таким образом, враг пытается не только запугать местное население, но и спровоцировать украинских воинов", - сказано в сообщении.

















Фото: пресс-центр ОС/Facebook