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02.07.19 12:26

В штабе ОС показали последствия обстрела террористами Авдеевки из 120-мм минометов 30 июня. ФОТОрепортаж

В течение выходных дней, а именно 30 июня, вооруженные формирования РФ обстреляли Авдеевку, применив при этом минометы 120-го калибра.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, оба обстрела были осуществлены в период с 17:30 до 17:50. В результате первого обстрела наблюдательная группа "Авдеевка" украинской стороны СЦКК, при осуществлении фотофиксации установила, что огонь противник вел с направления населенного пункта Каштановое.

В штабе ОС показали последствия обстрела террористами Авдеевки из 120-мм минометов 30 июня 01

Отмечается, что от разрыва мин в двух домах по адресу Нахимова 1 и 3, повреждены окна и металлическая ограда. Во время второго обстрела на этой же улице мина попала в крышу дома номер 13.

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В штабе ОС показали последствия обстрела террористами Авдеевки из 120-мм минометов 30 июня 02

"К счастью, обошлось без жертв, но враг оставил многочисленные убытки хозяевам дома. Таким образом, враг пытается не только запугать местное население, но и спровоцировать украинских воинов", - сказано в сообщении.

В штабе ОС показали последствия обстрела террористами Авдеевки из 120-мм минометов 30 июня 03
В штабе ОС показали последствия обстрела террористами Авдеевки из 120-мм минометов 30 июня 04
В штабе ОС показали последствия обстрела террористами Авдеевки из 120-мм минометов 30 июня 05
В штабе ОС показали последствия обстрела террористами Авдеевки из 120-мм минометов 30 июня 06
В штабе ОС показали последствия обстрела террористами Авдеевки из 120-мм минометов 30 июня 07
В штабе ОС показали последствия обстрела террористами Авдеевки из 120-мм минометов 30 июня 08
В штабе ОС показали последствия обстрела террористами Авдеевки из 120-мм минометов 30 июня 09
В штабе ОС показали последствия обстрела террористами Авдеевки из 120-мм минометов 30 июня 10
Фото: пресс-центр ОС/Facebook

В штабе ОС показали последствия обстрела террористами Авдеевки из 120-мм минометов 30 июня 11

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