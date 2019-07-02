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02.07.19 13:24

Более 45 тыс. пачек сигарет неизвестного происхождения, которые планировались к продаже, изъяты на Луганщине. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Луганской области пресекли попытку транспортировки с целью дальнейшего сбыта крупной партии табачных изделий неизвестного происхождения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз - 2019" на автодороге между городами Северодонецк и Лисичанск был остановлен автомобиль марки "Reno traffic" под управлением местного жителя, который перевозил с целью дальнейшего сбыта более 45 тыс. табачных изделий в ассортименте без наличия разрешительных документов и документов по качеству и происхождению товара.

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Обнаруженные сигареты ориентировочной стоимостью более 2 млн грн изъяты и находятся под охраной сотрудников налоговой милиции.

Более 45 тыс. пачек сигарет неизвестного происхождения, которые планировались к продаже, изъяты на Луганщине 01
Более 45 тыс. пачек сигарет неизвестного происхождения, которые планировались к продаже, изъяты на Луганщине 02
Более 45 тыс. пачек сигарет неизвестного происхождения, которые планировались к продаже, изъяты на Луганщине 03

Относительно правонарушителя составлен протокол о совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 164 КУоАП.

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