Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
02.07.19 13:28

Украинские миротворцы в Косово отработали элементы противодействия агрессивным митингующим. ФОТОрепортаж

Военнослужащие украинского национального контингента приняли участие в Косово в совместных учениях по обеспечению безопасности и свободного передвижения войск KFOR.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Украинские миротворцы в Косово отработали элементы противодействия агрессивным митингующим 01

"Военнослужащие украинского национального контингента продолжают совершенствовать свои навыки и слаженность с представителями других государств, которые входят в состав коллективных международных сил безопасности Косово в ходе совместных учений по обеспечению безопасности и свободного передвижения войск KFOR", - говорится в сообщении.

Украинские миротворцы в Косово отработали элементы противодействия агрессивным митингующим 02

Как отмечается, на учениях присутствовали представители командования сил KFOR во главе с генералом армии США Харрисом, командиры и представители контингентов других государств-участников, которые участвуют в поддержании безопасности и мира в Косово.

Украинские миротворцы в Косово отработали элементы противодействия агрессивным митингующим 03

Во время учений военные отработали элементы противодействия враждебно настроенным группам повстанцев и митингующим, алгоритм обнаружения и уничтожения взрывных устройств, устранение искусственных препятствий.

Украинские миротворцы в Косово отработали элементы противодействия агрессивным митингующим 04

Как сообщают в пресс-службе, генерал Харрис отдельно отметил работу украинского экипажа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посол Франции Дюмон сомневается, что на Донбасс будут введены миротворцы

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100