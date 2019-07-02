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02.07.19 18:08

Среди международных наблюдателей на выборах не может быть представителей страны-агрессора – России, - Парубий об отмене приглашения для ПАСЕ. ДОКУМЕНТ

Спикер парламента Андрей Парубий пояснил, почему он направил письмо Президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиане Мори Паскье об отзыве приглашения для международных наблюдателей от ПАСЕ на внеочередные парламентские выборы.

Об этом он сообщил у себя в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Подписал письмо к Президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилианы Мори Паскье об отзыве моего приглашения для международных наблюдателей от ПАСЕ на внеочередных парламентских выборах.

Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора – России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - не допустимо", - отметил Парубий.

Среди международных наблюдателей на выборах не может быть представителей страны-агрессора – России, - Парубий об отмене приглашения для ПАСЕ 01

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Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.

Среди международных наблюдателей на выборах не может быть представителей страны-агрессора – России, - Парубий об отмене приглашения для ПАСЕ 02

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