Суд Италии приговорил к тюремным срокам первых трех наемников, воевавших против Украины на Донбассе. ВИДЕО+ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Новынарню, об этом пишет газета Il Tirreno.

Информацию о наемниках, которые были осуждены, итальянским силовикам передало украинское посольство.

Антонио Катальдо (35 лет, родом из Ноли, провинция Неаполь) получил 2 года и 8 месяцев,

Олси Крутани (39 лет, албанец, который давно переехал в Милан) - 2 года и 8 месяцев,

Владимир Вербицкий (26 лет, молдаванин, который давно живет в Парме) приговорен к 1 году и 4 месяцам лишения свободы.

Им были выдвинуты обвинения в несанкционированной вербовке или несанкционированных боевых действиях в интересах иностранного государства.



Как отмечает издание, таким образом, эти трое осужденных стали первыми лицами, которые были наказаны в Италии за то, что стали наемниками Кремля.

Первые двое получили большие сроки, поскольку были признаны виновными также в вербовке наемников, а молдаванин - только воевал, поэтому получил меньший срок.

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Еще трое подозреваемых по этому делу находятся в розыске и, вероятно, остаются на Донбассе. Это Андреа Палмери, которого считают "мозговым центром", Габриэле Каругати, известный как "Архангел" - бывший охранник торгового центра в Ломбардии (сын Сильван Марин, бывшей руководительницы партии "Лига Севера" в городе Каирате, провинция Варезе), а также Массимилиано Кавалльери по прозвищу "Спартак", неофашист из Брешии.

Согласно обвинению, поддержанным прокурором Федерико Манотти (членом антитеррористического пула прокуратуры Генуи) и во многом принятым судьями, трое осуждены различными способами получали денежное вознаграждение за свою службу в рядах террористов на Донбассе.



В ходе расследования было получено доказательства того, что Палмере, Каругати, Кавалльери (находятся в розыске) и Кастальдо (осужден) участвовали в активных военных действиях против украинской армии.

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Расследование этого дела началось после обнаружения вещественных доказательств при обыске у группы неофашистов в провинции Специя.



О раскрытии преступной организации полицейскими Италии стало известно в августе 2018 года.



Розыском потенциальных наемников в Италии и отправкой их на Донбасс, по версии следствия, занимались под прикрытием гуманитарных операций.



Карабинеры обнародовали видео, благодаря которому можно идентифицировать одного из задержанных - Владимира Вербицкого. Он ушел воевать в мае 2015 года, тогда же вступил в ряды группировки "Русич". Взял себе позывной "Парма".

Первые два месяца на Донбассе он не показывал своего лица, но позже прятаться перестал. На одном из видео, которое боевики выложили на YouTube, видно, как его учат корректировать огонь артиллерии. На камеру "Парма" рассказывает - ему 21 год и хотя вырос в Италии, куда родители переехали из Молдовы, считает себя "русским".

Олси Крутани - ветеран Чечни и владелец спортзала в Милане, ярый сторонник русских боевых искусств. Именно во время таких спортивных мероприятий обсуждали возможную отправку наемников на Донбасс, пишет "OttoPagine".



Посредником между желающими попасть в Украину и теми, кто уже воюет на Донбассе, выступал третий задержанный - Антонио Катальдо. Он считается опытным наемником, потому что воевал в Ливии, был в плену боевиков Каддафи. Обучение и военную подготовку он прошел в Панаме.



Андреа Пальмери, футбольный ультрас из Тосканы (город Лукка), на родине в феврале 2014-го был осужден за избиение, но из-под домашнего ареста он бежал в группировки "ЛНР". Именно Пальмери, считает следствие, был посредником уже на неподконтрольному Украине Донбассе для набора будущих наемников с границей.

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В материалах дела также упоминается Ирина Осипова, дочь главы российского центра "Россотрудничества" в Италии. Она первой взяла интервью у Андреа Пальмери еще в 2014 году. В сети есть ее фото с боевиками группировки "Русич".



Осипова все эти годы сотрудничала с крайними правыми итальянскими политиками. В том числе, в рамках ассоциации "Ломбардия-Россия". В частности, на сайте ассоциации является публикация о том, как делегация бизнесменов из итальянского региона Венето приезжала на неподконтрольную Украины территорию, занятую пророссийскими боевиками "ЛНР / ДНР".



В местной прессе пишут о 30 граждан Италии, воевавших на Донбассе.