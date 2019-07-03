Военнослужащие эвакуировали из Широкино коллекцию картин, которая считалась утраченной. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook мариупольской арт-платформы "ТЮ!", где сейчас и хранятся эти картины.

"Боец чеченского батальона имени Шейха Мансура с прошлого года собирал и прятал от взрывов художественные работы, чтобы эвакуировать произведения из зоны боевых действий. Ранее эта коллекция считалась утраченной", - говорится в сообщении.

Как рассказали в арт-платформе, боец с позывным Пикассо, который до войны был художником, распознал в разбросанных объектах художественную ценность и инициировал спасение коллекции. Это единственный известный случай эвакуации произведений искусства из зоны боевых действий на Донбассе за пять лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Годовщина наступления под Широкино: в столице чествовали бойцов, отодвинувших линию фронта от Мариуполя. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Платформа "ТЮ!" привлекает экспертов и искусствоведов к идентификации работ, а также обратилась к семье Павлюка.

Виктор Илларионович Павлюк — мариупольский художник, известный своей графикой, линогравюрами, живописью, член союза художников, главный художник Мариуполя с 1970 года.









