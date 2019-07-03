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03.07.19 11:21

Военнослужащие эвакуировали из Широкино коллекцию картин, которая считалась утраченной. ФОТОрепортаж

Военнослужащие эвакуировали из поселка Широкино коллекцию произведений искусства местного художника-графика Виктора Павлюка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook мариупольской арт-платформы "ТЮ!", где сейчас и хранятся эти картины.

"Боец чеченского батальона имени Шейха Мансура с прошлого года собирал и прятал от взрывов художественные работы, чтобы эвакуировать произведения из зоны боевых действий. Ранее эта коллекция считалась утраченной", - говорится в сообщении.

Как рассказали в арт-платформе, боец с позывным Пикассо, который до войны был художником, распознал в разбросанных объектах художественную ценность и инициировал спасение коллекции. Это единственный известный случай эвакуации произведений искусства из зоны боевых действий на Донбассе за пять лет.

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Платформа "ТЮ!" привлекает экспертов и искусствоведов к идентификации работ, а также обратилась к семье Павлюка.

Виктор Илларионович Павлюк — мариупольский художник, известный своей графикой, линогравюрами, живописью, член союза художников, главный художник Мариуполя с 1970 года.

Военнослужащие эвакуировали из Широкино коллекцию картин, которая считалась утраченной 01
Военнослужащие эвакуировали из Широкино коллекцию картин, которая считалась утраченной 02
Военнослужащие эвакуировали из Широкино коллекцию картин, которая считалась утраченной 03
Военнослужащие эвакуировали из Широкино коллекцию картин, которая считалась утраченной 04
Военнослужащие эвакуировали из Широкино коллекцию картин, которая считалась утраченной 05

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