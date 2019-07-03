Стало плохо за рулем: на Харьковщине в результате ДТП с участием грузовика и автобуса погибли 2 человека. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По данным полиции, 2 июля в 17:22 на 106 км автодороги "Красноград-Перещепино" вблизи города Красноград водителю авто "Mercedes", 37-летнему жителю города Сумы во время движения стало плохо. Он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым авто "Mercedes" с последующим столкновением грузовика с рейсовым автобусом сообщением "Сумы-Запорожье".

В результате ДТП в автобусе никто не пострадал. На месте происшествия погибли 37-летний водитель иномарки и его 39-летняя жена, которая сидела на переднем пассажирском сиденье. Также пострадала малолетняя дочь погибшей. 12-летняя девочка получила перелом руки. Ее госпитализировали в хирургическое отделение Красноградской больницы. Состояние ее здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

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Следствием решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.