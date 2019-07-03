В Херсоне прощаются с погибшей при обстреле санитарного автомобиля на Донбассе Ириной Шевченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Сегодня, 03 июля, в Херсоне проходит прощание с Ириной Викторовной Шевченко, военным медиком, сержантом 36-й отдельной бригады морской пехоты, 1970 года рождения, жительницей села Молодежное Херсонской области, которая получила тяжелые ранения 1 июля возле населенного пункта Водяное Волновахского района Донецкой области в результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты наемников РФ в санитарный автомобиль, в котором военные медики следовали на одну из передовых позиций для эвакуации раненого побратима.

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Ирина Шевченко была доставлена в 61-й военный госпиталь Мариуполя, где 1 июля в 14.10 ее сердце остановилось.

Ирина Шевченко была активной участницей революции Достоинства, херсонского Евромайдана. Работала продавцом на рынке. С первых дней войны регулярно ездила на фронт. Прошла несколько медицинских курсов, после чего занималась преподаванием тактической медицины. 11.05.2015 г. вступила на военную службу по контракту, была санинструктором 1-го десантно-штурмового батальона, затем - радиотелефонистом-санинструктором бригадного медпункта 2-го батальона, выполняла задачи в с. Широкино.

В декабре 2016 г. была награждена орденом "За мужество".

Утром родной город встретил Ирину Шевченко на Антоновском мосту. Люди стояли на коленях, пока ехала машина с телом героини.

Прощание с погибшей Героиней проходит в Доме культуры текстильщиков. В 13.00 состоится вынос тела. Похоронят Ирину на Аллее Героев в городе Херсоне, на кладбище Геологов.

У нее осталась младшая сестра.





















