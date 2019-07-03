Конвертцентр с оборотом около 126 млн грн ликвидирован в Виннице. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева была установлена группа жителей Винницы, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики различных регионов Украины услуги по формированию незаконного налогового кредита, документального прикрытия бестоварных операций и перевода безналичных средств в наличность.

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Для прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали ряд подконтрольных предприятий в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской области и Киеве.

В дальнейшем реально действующие предприятия (выгодоприобретатели) перечисляли безналичные средства на счета указанных подконтрольных СХД за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (товары, услуги), а фигуранты возвращали им указанные средства наличными вместе с поддельными первичными документами. За услуги конвертации злоумышленники получали награду в виде 10-12% от проконвертированной суммы.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в Виннице в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов, из незаконного оборота изъята партия наличности в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 2,6 млн грн, ТМЦ стоимостью 11,3 млн грн, первичные документы, черновые записи, мобильные телефоны, компьютерную технику и электронные носители информации.























Продолжается следствие.