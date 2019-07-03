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03.07.19 16:15

Три корабля НАТО вошли в Черное море для участия в учениях "Sea Breeze-2019". ФОТОрепортаж

Фрегат ВМС Канады HMCS Toronto, британский эсминец HMS Duncan и турецкий фрегат TCG Turgutreis прошли Босфор и направляются в Одессу для участия в учениях Sea Breeze 2019.

Об этом сообщает Bosphorus Observer, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.

"Фрегат класса Halifax HMCS Toronto, британский эсминец HMS Duncan и турецкий фрегат класса Yavuz TCG Turgutreis прошли Босфор и вошли в Черное море для участия в учениях Sea Breeze", - сказано в сообщении.

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Корабли совершили проход Босфором вечером во вторник.

Три корабля НАТО вошли в Черное море для участия в учениях Sea Breeze-2019 01
Три корабля НАТО вошли в Черное море для участия в учениях Sea Breeze-2019 02
Три корабля НАТО вошли в Черное море для участия в учениях Sea Breeze-2019 03
Три корабля НАТО вошли в Черное море для участия в учениях Sea Breeze-2019 04
Три корабля НАТО вошли в Черное море для участия в учениях Sea Breeze-2019 05
Три корабля НАТО вошли в Черное море для участия в учениях Sea Breeze-2019 06
Три корабля НАТО вошли в Черное море для участия в учениях Sea Breeze-2019 07
Три корабля НАТО вошли в Черное море для участия в учениях Sea Breeze-2019 08
Три корабля НАТО вошли в Черное море для участия в учениях Sea Breeze-2019 09
Три корабля НАТО вошли в Черное море для участия в учениях Sea Breeze-2019 10
Три корабля НАТО вошли в Черное море для участия в учениях Sea Breeze-2019 11
Три корабля НАТО вошли в Черное море для участия в учениях Sea Breeze-2019 12
Три корабля НАТО вошли в Черное море для участия в учениях Sea Breeze-2019 13

Как сообщалось, в Одессе 1 июля стартовала международные учения Sea Breeze - 2019. Участие в обучении примут около 30 кораблей, 24 самолета и более три тысячи военных из разных стран мира. Вчера Российская Федерация прибегла к провокациям и перекрыла район площадью в 8 тыс. квадратных километров в Черном море, где должна была быть одна из локаций международных учений Sea Breeze-2019.

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