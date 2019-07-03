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03.07.19 16:45

ГБР начало досудебное расследование обстоятельств падения учебного самолета Л-39 на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Следователи ГБР расследуют обстоятельства падения учебного самолета Л-39 во время учебно-тренировочных полетов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

ГБР начало досудебное расследование обстоятельств падения учебного самолета Л-39 на Харьковщине 01

По предварительной информации, 2 июля, во время выполнения курсантом Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба очередного самостоятельного учебно-тренировочного полета, в самолете Л-39 сработал датчик "пожар".

Видео Військове телебачення України

ГБР начало досудебное расследование обстоятельств падения учебного самолета Л-39 на Харьковщине 02

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ГБР начало досудебное расследование обстоятельств падения учебного самолета Л-39 на Харьковщине 03

После чего, по команде руководителя полетов, курсант оставил самолет и приземлился с помощью парашюта. Телесных повреждений курсант не получил, а самолет упал возле одного из сел Двуречанского района Харьковской области.

ГБР начало досудебное расследование обстоятельств падения учебного самолета Л-39 на Харьковщине 04

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Следователи ГБР начали досудебное расследование по факту нарушения правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).

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