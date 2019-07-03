Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
03.07.19 17:39

Соревнования на лучшую снайперскую пару ВСУ проходят на Черниговщине. ФОТОрепортаж

На одном из военных полигонов Черниговщины старували соревнования на первенство Вооруженных Сил Украины по снайпингу. За звание лучшего снайпера, лучшей снайперской пары борются 16 военнослужащих от сухопутных и десантно-штурмовых войск, морской пехоты и сил специальных операций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Соревнования на лучшую снайперскую пару ВСУ проходят на Черниговщине 01

В течение трех дней участники соревнований будут выполнять упражнения как в индивидуальном, так и в командном зачете. Дистанция до мишеней составляет от 150 до 900 метров.

За считанные секунды снайперам надо попасть в такие цели: куриное яйцо, спортингова тарелка (диаметр 11 см), керамическая плитка 20 × 20 см, металлические гонги в виде грудных мишеней и тому подобное.В некоторых упражнениях выстрел производится с закрытым прицелом, а некоторые происходят ночью, с удаленной или периодической подсветкой мишеней, по голосовой корректировке партнера. Военные будут вести огонь из баррикад, противотанковых ежей, дверей авто, окон, согласно карточки огня, в ходе снайперской эстафеты.

Соревнования на лучшую снайперскую пару ВСУ проходят на Черниговщине 02

Смотрите: Украинский боец уничтожает снайпера оккупантов на окраине Донецка. ВИДЕО

Соревнования на лучшую снайперскую пару ВСУ проходят на Черниговщине 03
Соревнования на лучшую снайперскую пару ВСУ проходят на Черниговщине 04
Соревнования на лучшую снайперскую пару ВСУ проходят на Черниговщине 05
Соревнования на лучшую снайперскую пару ВСУ проходят на Черниговщине 06

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Работа "азовских" снайперов", - кадры ликвидации российских оккупантов. ВИДЕО

Одно из самых сложных упражнений - движение по карте через чекпойнты и стрельба из здания. Снайперские пары передвигаются пешком со снаряжением, ориентируясь по картам и компасом на маршруте с четырьмя чекпойнтами. При прохождении каждого чекпойнта пара получает 1 выстрел (максимально - 4). На преодоление маршрута дается 240 минут. Превышение этого лимита будет означать для команды снятия с упражнения. Те пары, которые уложатся в определенное время и подберут все патроны, смогут по очереди стрелять в гонг с разных этажей башни.

Соревнования на лучшую снайперскую пару ВСУ проходят на Черниговщине 07

Это уже пятые подряд подобные соревнования. Каждый раз упражнения и требования к их выполнению существенно усложняют. На этом турнире определяющей является оценка "ювелирной работы" снайперов на коротких и средних дистанциях.

По результатам соревнований три лучших снайперские пары ВСУ наградят кубками, медалями, грамотами и денежными призами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Попадание подтверждаю": украинский снайпер ликвидировал российского оккупанта в районе ДАП. ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100