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03.07.19 18:09

КПВВ "Гнутово" в районе проведения ООС посетила официальная делегация из Грузии. ФОТОрепортаж

КПВВ "Гнутово" в районе проведения операции Объединенных сил посетила грузинская делегация во главе с заместителем министра вынуждено перемещенных с оккупированных территорий лиц, здравоохранения и социальных дел Грузии

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

КПВВ Гнутово в районе проведения ООС посетила официальная делегация из Грузии 01

Делегаты Грузии, которые во властных структурах своей страны занимаются социальными вопросами вынуждено перемещенных лиц, решают вопрос с соблюдением их прав и пытаются помочь пострадавшим от вражеской агрессии на их территории, ознакомились с особенностями функционирования контрольного пункта "Гнутово".

Делегаты получили информацию от граждан о проблемах с пересечением линии разграничения со стороны оккупированных территорий и принуждении со стороны боевиков оформлять фейковые "документы" несуществующих "республик" и преграды для выезда поступающим в вузы на контролируемой украинским правительством территории.

КПВВ Гнутово в районе проведения ООС посетила официальная делегация из Грузии 02

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КПВВ Гнутово в районе проведения ООС посетила официальная делегация из Грузии 03

Помощник начальника Донецкого пограничного отряда по международному сотрудничеству Денис Кваша рассказал об обстреле территории КПВВ и периодических попаданиях в прилегающие к нему территории.

КПВВ Гнутово в районе проведения ООС посетила официальная делегация из Грузии 04

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КПВВ Гнутово в районе проведения ООС посетила официальная делегация из Грузии 05

Делегаты Грузии, которая также в настоящее время страдает от российской агрессии, поделились своим опытом и подчеркнули необходимость постоянной всесторонней помощи лицам, которые остались на временно оккупированных российско-террористическими войсками территориях.

КПВВ Гнутово в районе проведения ООС посетила официальная делегация из Грузии 06

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