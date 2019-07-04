Сейчас уровень доверия к Нацполиции 37%, а к патрульной полиции - более 40%", - Аваков. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Департамента коммуникации МВД Украины, об этом сказал министр внутренних дел во время ежегодной конференции по вопросам реформ в Украине (Ukraine Reform Conference), проходящей в г. Торонто, Канада.

"Пять лет назад мы начинали процесс реформ в МВД и поставили себе цель вместо "наказывать и крышевать" - "служить и защищать". Тогда, после Революции достоинства, милиционеры не могли патрулировать улицы в своей милицейской форме. Это была точка дискредитации, это была точка полного развала. Сейчас у нас уровень доверия к Нацполиции 37%, а к новосозданной патрульной полиции - более 40%", - отметил Аваков.

Кроме этого, министр внутренних дел отметил, что личный состав Национальной полиции обновился на 40%.

"Личный состав у нас сократился с 220 тысяч до 140 тысяч. В полицию пришли новые люди, 40% обновления. Уже второй год работает Академия патрульной полиции и мы привлекаем новых людей", - сказал глава МВД.

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Аваков также добавил, что до сих пор полиция сталкивается с проблемами, в частности, с коррупцией и "крышеванием" со стороны правоохранителей. Так, например, внутренняя безопасность каждый день привлекает к ответственности 2-4 полицейских.



Фото: пресс-служба МВД

"Да, у нас есть проблемы, как и всего украинского общества. Важно, что мы реагируем на те недостатки, которые видим. Мы идем шаг за шагом. Несмотря на скандалы, на невероятные иногда проколы, у нас есть постепенный рост доверия к полицейским силам", - подчеркнул Аваков.

Комментируя резонансные случаи, министр сказал: "Полиция делает свое дело, занимается превенцией, но это вопрос не только полиции, этот вопрос и общества, судов, прокуратуров, чиновников. Если мы посмотрим на печальную статистику умышленных убийств, то каждый год фиксируем постепенное снижение их количества в Украине. Это происходит за счет превенции, это следствие только системных действий. Должен быть баланс между полицейскими силами, прокурорским реагированием и судебной системой. Пока этого баланса недостаточно. И об этом надо честно говорить", - отметил он.

Напомним, министр внутренних дел накануне провел встречу с представителем Госдепа США, во время которой обсудили безопасность парламентских выборов.

Отметим, сегодня, 4 июля, украинские полицейские отмечают свой профессиональный праздник – День Национальной полиции Украины. Нацполиции в этот день исполняется 4 года.

Напомним также, 2 июля 2015 Верховная Рада приняла закон "О Национальной полиции". 4 июля на Софийской площади в Киеве присягу на верность Украине приняли первые сотрудники новой полиции. Ими стали патрульные полицейские.

Около месяца патрульная полиция столицы работала в тестовом режиме. Вторым украинским городом, где полицейские вышли на улицы, стал Львов, третьим - Одесса. После этого проект постепенно начал воплощаться во всех городах Украины. Этот процесс занял почти год.