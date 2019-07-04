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04.07.19 09:59

"Геть Башенка - паразита", - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве под Министерством молодежи и спорта Украины проходит акция в поддержку победительницы Европейских игр 2019 года в велоспорте Анны Соловей, которой нахамил и угрожал глава Федерации велоспорта Александр Башенко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Активисты, велосипедисты пикетируют Министерство молодежи и спорта Украины с требованием официальных извинений от главы Федерации велоспорта Александра Башенко перед спортсменкой Анной Соловей, а также его отставки с поста председателя Федерации.

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Активисты держат плакаты со своими требованиями. Также они написали и подписывают обращение к министру Жданову, в котором изложили свои требования.

Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 01
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 02
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 03
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 04
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 05
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 06
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 07
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 08
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 09
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 10
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 11
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 12
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 13
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 14
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 15
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 16
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 17
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 18
Геть Башенка - паразита, - активисты пикетируют Минмолодьспорта с требованием уволить главу Федерации велоспорта, нахамившего украинской чемпионке Соловей 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Ранее глава Федерации велоспорта Украины Башенко публично нахамил чемпионке Европейских игр Соловей: "Запомни, принцесса, будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали".

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