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04.07.19 10:50

"Важно учить наших детей гордой истории украинского народа", - министр обороны Канады Саджан познакомил Зеленского с дочкой. ФОТОрепортаж

Министр обороны Канады Харджит Саджан познакомил свою дочь с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Торонто.

Об этом сам Саджан написал на своей странице в сети Твиттер, передает Цензор.НЕТ.

"Важно учить наших детей гордой истории и трудностям украинского народа и делиться его богатым культурным наследием. Рад был снова встретить Президента Зеленского и познакомить его с моей дочерью", - отметил Саджан.

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Важно учить наших детей гордой истории украинского народа, - министр обороны Канады Саджан познакомил Зеленского с дочкой 01
Важно учить наших детей гордой истории украинского народа, - министр обороны Канады Саджан познакомил Зеленского с дочкой 02

Впоследствии он подчеркнул, что Канада гордится тем, что принимает конференцию по реформам в Украине. "Конференция относительно реформ в Украине предоставила возможность сотням друзей и партнеров Украины собраться вместе в поддержку процесса реформирования государства, в то время, как мы все работаем над созданием безопасной и суверенной Украины", - отметил Саджан.

Важно учить наших детей гордой истории украинского народа, - министр обороны Канады Саджан познакомил Зеленского с дочкой 03
Важно учить наших детей гордой истории украинского народа, - министр обороны Канады Саджан познакомил Зеленского с дочкой 04

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