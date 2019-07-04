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04.07.19 11:20

Пять лет назад российские наемники впервые обстреляли Луганск из минометов, обвинив ВСУ. Позже террористы признали свою причастность. ФОТО+ВИДЕО

Ровно 5 лет назад, вечером 3 июля 2014 года, пособники российских оккупантов совершили первый минометный обстрел Луганска, обвинив в нем украинскую армию. В результате обстрела погибли мирные жители.

Об этом напоминает издание "Восточный вариант", сообщает Цензор.НЕТ.

Тогда, около 19:30 серия взрывов произошла в северной и северо-восточной части областного центра – в Каменнобродском районе и поселке Большая Вергунка, которая входит в черту Луганска. "Прилеты" также были в районе ЖД вокзала у СШ №7, в центре на ул. Оборонной и Остапенко, а также в районе автовокзала на территории областного онкодиспансера.

"По словам жителей пос. Большая Вергунка, в результате обстрела погибли несколько человек, еще несколько получили ранения. Официальных данных получить уже не было возможности", - говорится в статье.

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Пять лет назад российские наемники впервые обстреляли Луганск из минометов, обвинив ВСУ. Позже террористы признали свою причастность 01
Пять лет назад российские наемники впервые обстреляли Луганск из минометов, обвинив ВСУ. Позже террористы признали свою причастность 02
Пять лет назад российские наемники впервые обстреляли Луганск из минометов, обвинив ВСУ. Позже террористы признали свою причастность 03

Отмечается, что обстрел велся из миномета небольшого калибра и, соответственно, с небольшой дальностью полета мин. С позиций украинских военных долететь эти мины не могли физически. Однако террористы упорно распространяли слухи о мобильных диверсионных группах ВСУ.

"Версия об "блуждающих украинских минометах" была несостоятельной. Луганск был в кольце блокпостов, на которых участники незаконных вооруженных формирований досматривали весь проезжающий транспорт. Город патрулировали вооруженные члены НВФ. Тем не менее значительная часть луганчан не могла поверить, что обстреливают их дома и убивают их соседей "свои", "защитники от хунты"", - подчеркивает автор материала.

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Спустя несколько лет стали выяснятся некоторые подробности происходившего летом 2014-го. В декабре 2016 года бывший главарь группировки "ЛНР" Валерий Болотов, который к тому времени уже уехал из Луганска в Москву, в интервью российскому изданию "Росбалт" обвинил в обстрелах Луганска действовавшего на тот момент "главу ЛНР" Игоря Плотницкого и его людей.

Пять лет назад российские наемники впервые обстреляли Луганск из минометов, обвинив ВСУ. Позже террористы признали свою причастность 04

Позже его слова о причастности боевиков Плотницкого к обстрелам Луганска подтвердили и другие участники бандформирований "ЛНР". В 2017 году "МГБ ЛНР" выложило видеозапись допроса одного из арестованных боевиков батальона "Заря" Виталия Воротилина, который признался, что именно этот батальон занимался в 2014 году обстрелами Луганска. Воротилин назвал позывные боевиков, ответственных за обстрелы города.

Также подтверждал причастность людей Плотницкого к хаотичным обстрелам Луганска летом 2014-го и другой известный боевик "ЛНР" Александр Агафонов с позывным Лис. Свое прризнание он сам записал на видео и выложил в интернет.

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