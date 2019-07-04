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04.07.19 11:32

ОБСЕ зафиксировала отсутствие вооружения с обеих сторон в районе Станицы Луганской. ФОТО

Наблюдательная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что в районе Станицы Луганской после разведения сил больше нет вооружения, ранее зафиксированного с обеих сторон линии соприкосновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении миссии в Twitter.

"Вооружения, ранее зафиксированного с обеих сторон линии соприкосновения, больше нет на участке в районе Станицы Луганской", - сказано в сообщении.

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ОБСЕ зафиксировала отсутствие вооружения с обеих сторон в районе Станицы Луганской 01

Как сообщалось, Владимир Зеленский назвал разведение сил в Станице Луганской "началом конца активной фазы войны". Президент призвал украинцев "не поддаваться панике и провокациям".

Напомним, разведение сил в Станице Луганской прошло 26-28 июня, отведение войск подтвердили наблюдатели ОБСЕ.

ОБСЕ зафиксировала отсутствие вооружения с обеих сторон в районе Станицы Луганской 02

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