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04.07.19 13:22

"Канада вас поддерживает! Вы не забыты!" - Фриланд написала открытки Сенцову и Сущенко. ФОТОрепортаж

В среду, 3 июля, министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд собственноручно подписала открытки пленникам Кремля Роману Сущенко и Олегу Сенцову со словами поддержки.

Об этом говорится в сообщении группы активистов Postcards for Prisoners: Ukrainian Political Prisoners Project в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Фриланд, министр иностранных дел Канады, подписывает открытки и демонстрирует свою поддержку украинским политическим заключенным Олегу Сенцов и Роману Сущенко", - говорится в сообщении.

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Канада вас поддерживает! Вы не забыты! - Фриланд написала открытки Сенцову и Сущенко 01
Канада вас поддерживает! Вы не забыты! - Фриланд написала открытки Сенцову и Сущенко 02

Активисты добавили подпись к фотографиям: "Конференция по поддержке украинских реформ, Торонто, 2-4 июля 2019".

Канада вас поддерживает! Вы не забыты! - Фриланд написала открытки Сенцову и Сущенко 03

"Канада вас поддерживает! Вы не забыты!", - написала глава канадского МИД на открытке журналисту Роману Сущенко.

Канада вас поддерживает! Вы не забыты! - Фриланд написала открытки Сенцову и Сущенко 04

На открытке Олегу Сенцову Фриланд написала: "Канада о вас думает! Мы вас поддерживаем!"

Канада вас поддерживает! Вы не забыты! - Фриланд написала открытки Сенцову и Сущенко 05
Канада вас поддерживает! Вы не забыты! - Фриланд написала открытки Сенцову и Сущенко 06

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