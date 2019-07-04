СБУ разоблачила экс-главу страховой компании "Гарант-Лайф", присвоившего 40 млн вкладов. ФОТО

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, в течение 2015−2016 годов топ-менеджер присвоил себе средства клиентов на сумму около 40 млн гривен. Деньги злоумышленник потратил на приобретение у подконтрольных предприятий с признаками фиктивности "мусорных" ценных бумаг по завышенной стоимости. Затем средства были присвоены топ-менеджером и владельцами страховой компании.

Таким образом, более десяти тысяч вкладчиков, заключивших договоры на страхование здоровья и жизни, фактически лишились возможности получить предусмотренные возмещения.

Сейчас бывшему главе компании объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

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