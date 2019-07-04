Начальник сектора херсонской полиции задержан при получении от браконьера $1,5 тыс. взятки, - ГБР. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба бюро, информирует Цензор.НЕТ.

Полицейский требовал и получил 1500 долларов взятки от браконьера, который незаконно ловил рыбу в акватории Днепра, Днепровско-Бугского лимана и Каховского водохранилища.

Им оказался исполняющий обязанности начальника сектора криминальной полиции отделения полиции в порту "Херсон" ХВП ГУ НП в Херсонской области.

После получения неправомерной выгоды коррупционера задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Уголовное производство открыто по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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