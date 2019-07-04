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04.07.19 14:21

Sea Breeze-2019: минометные расчеты морских пехотинцев Украины и США осуществили боевые стрельбы. ФОТОрепортаж

Минометные расчеты морских пехотинцев Украины и США осуществили боевые стрельбы на учениях "Си-Бриз-2019"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Миноброны.

"Стрельбу вели по определенным целям, находились на разном расстоянии от места размещения минометных батарей, с открытых и скрытых позиций. Задачи усложняли вводные руководства учений. Поэтому некоторые цели определяли согласно информации артиллерийской разведки и корректировщика огня в процессе выполнения стрельб. Несмотря на жесткие нормативы и лимит времени, все расчеты поразили обнаружены цели точным минометным огнем", - сказано в сообщении.

Sea Breeze-2019: минометные расчеты морских пехотинцев Украины и США осуществили боевые стрельбы 01

Отмечается, что у большинства военнослужащих, участвовавших в стрельбах, - и в подразделениях морской пехоты ВМС Украины, и в подразделениях американской армии - за плечами немалый боевой опыт.

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Sea Breeze-2019: минометные расчеты морских пехотинцев Украины и США осуществили боевые стрельбы 02
Sea Breeze-2019: минометные расчеты морских пехотинцев Украины и США осуществили боевые стрельбы 03
Sea Breeze-2019: минометные расчеты морских пехотинцев Украины и США осуществили боевые стрельбы 04
Sea Breeze-2019: минометные расчеты морских пехотинцев Украины и США осуществили боевые стрельбы 05
Sea Breeze-2019: минометные расчеты морских пехотинцев Украины и США осуществили боевые стрельбы 06
Sea Breeze-2019: минометные расчеты морских пехотинцев Украины и США осуществили боевые стрельбы 07
Sea Breeze-2019: минометные расчеты морских пехотинцев Украины и США осуществили боевые стрельбы 08Ф
Фото: Информационная редакция информагентства Минобороны "АрмияInform" (г. Одесса).

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