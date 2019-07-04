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04.07.19 15:00

Sea Breeze-2019: четыре корабля НАТО зашли в порт Одессы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 4 июля в Одесский морской порт вошли все четыре корабля НАТО, которые несут боевое дежурство в Средиземном море.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Думскую", первым в Одессу прибыли флагман постоянной группы SNMG2 канадский фрегат Toronto и британский эсминец D37 Duncan. Спустя час в порту пришвартовался турецкий фрегат F241 Turgutreis, а в полдень была завершена постановка румынского F221 Regele Ferdinand.

Вся четверка относится к постоянной группе НАТО, несущей боевое дежурство в Средиземноморье море. Флагманом группы является фрегат "Торонто".

Sea Breeze-2019: четыре корабля НАТО зашли в порт Одессы 01

Корабли примут участие в международных учениях "Си Бриз -2019" и будут действовать в составе многонациональных сил.

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В порту Одессы корабли пробудут до 8 июля. 7 июля, в День флота, жители и гости города смогут попасть на экскурсию на канадский фрегат Toronto.

Sea Breeze-2019: четыре корабля НАТО зашли в порт Одессы 02
Sea Breeze-2019: четыре корабля НАТО зашли в порт Одессы 03
Sea Breeze-2019: четыре корабля НАТО зашли в порт Одессы 04
Sea Breeze-2019: четыре корабля НАТО зашли в порт Одессы 05
Sea Breeze-2019: четыре корабля НАТО зашли в порт Одессы 06
Sea Breeze-2019: четыре корабля НАТО зашли в порт Одессы 07
Sea Breeze-2019: четыре корабля НАТО зашли в порт Одессы 08
Sea Breeze-2019: четыре корабля НАТО зашли в порт Одессы 09
Фото: "Думская"

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