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04.07.19 15:56

Правоохранители задержали подозреваемого в растлении девочек на Одесчине. ФОТО

Правоохранители задержали 53-летнего гражданина Молдовы, которого подозревают в том, что занимался в Одесской области растлением малолетних и привлекал их к созданию порноматериалов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Киева.

Правоохранители задержали подозреваемого в растлении девочек на Одесчине 01

Отмечается, что мужчина проживает в селе Грибовка Одесской области и сдает жилье в аренду отдыхающим.

"Он входил в доверие к малолетним детям постояльцев и приглашал к себе "поиграть". "Во время такого общения мужчина заставлял девочек раздеться, фотографировал и склонял к совершению определенных действий", - сообщили в прокуратуре.

Правоохранители задержали подозреваемого в растлении девочек на Одесчине 02

Во время обыска в квартире задержанного изъяли значительное количество фотографий и видеозаписей, которые подтверждают его преступные действия.

Его действия квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим ответственность за совершение развратных действий в отношении малолетних, а также за изготовление и распространение изображений порнографического характера, содержащих детскую порнографию. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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