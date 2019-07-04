Правоохранители задержали подозреваемого в растлении девочек на Одесчине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Киева.

Отмечается, что мужчина проживает в селе Грибовка Одесской области и сдает жилье в аренду отдыхающим.

"Он входил в доверие к малолетним детям постояльцев и приглашал к себе "поиграть". "Во время такого общения мужчина заставлял девочек раздеться, фотографировал и склонял к совершению определенных действий", - сообщили в прокуратуре.

Во время обыска в квартире задержанного изъяли значительное количество фотографий и видеозаписей, которые подтверждают его преступные действия.

Его действия квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим ответственность за совершение развратных действий в отношении малолетних, а также за изготовление и распространение изображений порнографического характера, содержащих детскую порнографию. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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