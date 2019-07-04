С погибшим при обстреле санитарного автомобиля воином 36-й ОБрМП Сергеем Майбородой простились на Донетчине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 4 июля, в поселке городского типа Былбасовка, Славянского района Донецкой области состоялось прощание с Сергеем Григорьевичем Майбородой, 1971 года рождения, старшим матросом-водителем 36-й отдельной бригады морской пехоты, погибшим 1 июля, во время выполнения боевого задания в районе проведения операции Объединенных сил, вблизи населенного пункта Водяное Волновахского района Донецкой области. Санитарный автомобиль, которым он руководил, и в котором военные медики направлялись на одну из передовых позиций для эвакуации раненого побратима, был коварно расстрелян наемниками РФ из противотанкового ракетного комплекса. Сергей Григорьевич Майборода погиб на месте, вместе с ним получил тяжелые ранения и впоследствии умерла сержант Ирина Викторовна Шевченко, 1970 года рождения, жительница города Херсон, боевой медик, кавалер ордена "За Мужество".

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Сергей Григорьевич Майборода родился 02.12.1971 года в Былбасовке.

На прощание с погибшим морским пехотинцем приехали жители Славянска и района, жители Былбасовки, боевые побратимы, участники боевых действий.

У него остались жена, двое детей и внуки.



















