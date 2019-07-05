Контрразведка CБУ задержала сотрудника "Укроборонпрома", шпионившего для военной разведки РФ с 2014 года. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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Оперативники спецслужбы установили, что работник одного из предприятий государственного концерна "Укроборонпром", житель Запорожья, был завербован в 2014 году на временно оккупированной территории АР Крым кадровым сотрудником Главного управления Генштаба ВС РФ.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что злоумышленник за денежное вознаграждение собирал для представителей российской спецслужбы информацию о различных аспектах функционирования предприятий отечественного ОПК и социально-политической обстановке в запорожском регионе. Собранные разведданные он передавал через предоставленные ему офицером ГУ ГШ ВС РФ каналы электронной связи, а также во время личных встреч на территории РФ, Республики Беларусь и временно аннексированного Крыма.

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Правоохранители задержали агента при пересечении государственной границы с материалами разведывательного характера и изъяли скрытый магнитный носитель информации (микро-SD), на котором содержались собранные для передачи, по заданию российской стороны, разведывательные сведения.







По результатам проведения санкционированных следственных действий по месту жительства агента обнаружена и изъята компьютерная техника и носители информации, которые использовались для обработки, хранения и передачи разведданных, а также средства связи с иностранной стороной.

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Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток. Продолжается досудебное следствие.

Операция проводилась под процессуальным руководством военной прокуратуры.