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05.07.19 15:02

"Это плевок в лицо ООН": Россия внесла в вестник ЮНЕСКО украинский Херсонес Таврический как российский объект. ФОТО

Делегация РФ на 43 сессии комитета Всемирного Наследия ЮНЕСКО в Баку распространяет вестник организации, в котором представляет расположенный в оккупированном Крыму древний город Херсонес Таврический как российский объект.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала замминистра культуры Тамара Мазур.

"Так дерзко Россия еще не действовала! Раздают прямо на сессии Комитета Всемирного Наследия ЮНЕСКО спецвыпуск вестника комиссии Нацкомиссии ЮНЕСКО РФ, в котором среди российских объектов всемирного наследия подают НАШ Херсонес Таврический!

Это недопустимое нарушение всех норм международного права, откровенное прямое заявление об аннексии, плевок в лицо ЮНЕСКО и ООН, которые неоднократно в своих документах на высшем уровне подтвердили, что Крым - это Украина!", - написала она.

Это плевок в лицо ООН: Россия внесла в вестник ЮНЕСКО украинский Херсонес Таврический как российский объект 01

Позже, в комментарии к своему посту замминистра добавила, что в ЮНЕСКО также," мягко говоря, удивлены таким поворотом, еще и с использованием имени гендиректора ЮНЕСКО".

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"Обещали обнародовать официальное заявление", - написала Мазур.

Это плевок в лицо ООН: Россия внесла в вестник ЮНЕСКО украинский Херсонес Таврический как российский объект 02
Это плевок в лицо ООН: Россия внесла в вестник ЮНЕСКО украинский Херсонес Таврический как российский объект 03
Фото: Мазур /Facebook

Это плевок в лицо ООН: Россия внесла в вестник ЮНЕСКО украинский Херсонес Таврический как российский объект 04

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